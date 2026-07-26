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«Парад детских колясок» проходит в Финском парке в Пскове

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«Парад детских колясок» проходит в Финском парке в рамках празднования Дня города Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие объединяет семьи с детьми до четырех лет. Участники парада с помощью подручных средств и креативного подхода превратили обычные детские коляски в яркие тематические композиции и представляют их жюри.

Конкурс проходит в номинациях «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Я из Пскова», «Живой мир», «Сказочный экипаж», «Хранитель традиций» и «Коляска оригинального жанра». При оценке учитываются оригинальность идеи, оформление коляски, целостность образа, презентация команды и активность группы поддержки.

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