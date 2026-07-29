 
Общество

В образцах рапса в Псковской области не выявили ГМО

0

Десять образцов вегетативных частей растений направили на исследования генно-инженерно-модифицированных организмов. Исследование проводилось в ходе мониторинга безопасности выращиваемых на территории Псковской области сельскохозяйственных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала лета, по состоянию на 24 июля, ведомством проведено три выездных обследования в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Псковской области по выращиванию сельскохозяйственных культур (ярового и озимого рапса).

В рамках проведенных мероприятий государственными инспекторами ведомства на площади 100 гектаров в Дедовичском, Островском и Псковском муниципальных округах региона были отобраны десять образцов вегетативных частей растений.

Взятые пробы от выращиваемой продукции были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований на выявление генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО).

По результатам исследований ГМО в отобранных пробах не выявлены.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026