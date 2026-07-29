В образцах рапса в Псковской области не выявили ГМО

Десять образцов вегетативных частей растений направили на исследования генно-инженерно-модифицированных организмов. Исследование проводилось в ходе мониторинга безопасности выращиваемых на территории Псковской области сельскохозяйственных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала лета, по состоянию на 24 июля, ведомством проведено три выездных обследования в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Псковской области по выращиванию сельскохозяйственных культур (ярового и озимого рапса).

В рамках проведенных мероприятий государственными инспекторами ведомства на площади 100 гектаров в Дедовичском, Островском и Псковском муниципальных округах региона были отобраны десять образцов вегетативных частей растений.

Взятые пробы от выращиваемой продукции были направлены в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследований на выявление генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО).

По результатам исследований ГМО в отобранных пробах не выявлены.