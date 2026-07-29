19-летнего великолучанина наказали за склонение незнакомца к употреблению наркотиков

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего великолучанина, совершившего преступление, предусмотренное частью 1 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что Герасимов 2 февраля 2025 года, находясь на парковке ТЦ «Апельсин», в ходе беседы с ранее незнакомым ему парнем предложил тому покурить сигарету, содержащую в себе наркотическое средство. Потерпевший, неосведомленный о содержании сигареты, сделал несколько затяжек, в результате чего почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

С учетом данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил Герасимову наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением определенных ограничений и обязанности.