 
Общество

Жители великолукских деревень Булынино и Плаксино поделились своими проблемами с депутатами

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С жителями деревень Булынино и Плаксино Великолукского муниципального округа встретился депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» парламентарий рассказал, что мероприятие провел совместно с депутатами Собрания Великолукского округа Дмитрием Демченковым, Ольгой Федосеенко и Александром Григоровичем, председателем Совета ветеранов Булынинской округи Татьяной Военковой, а также главой Лычевской волости Любовью Осиповой. 

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Местная власть всегда на контакте с жителями — и это особенно ценно! Мы обсудили волнующие вопросы, поступило много важных замечаний и предложений. Спасибо всем, кто пришёл», - пишет Андрей Козлов.

В Плаксино люди сразу обозначили самые острые проблемы. Одна из них — нехватка кадров в поликлинике №3 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Как отметил Андрей Козлов, для многих это вопрос жизненной необходимости: добираться до других медучреждений непросто, а помощь нужна здесь и сейчас.

Ещё жители обратились с просьбой установить крытые остановочные павильоны — в Сенчитах и на конечной остановке «Посёлок Звёздный». Помимо этого, тема газификации звучала как одна из самых долгожданных. Жители ждут природный газ.

«После мы пообщались с жителями в Булынино. Здесь тоже целый список насущных проблем. Жители соседних деревень — Лукьянцево, Тифоново, Липец, Торчилово — ждут газификации. Ещё в Булынино планируют создать ТОС. Люди знают, что такая инициатива поможет решить локальные вопросы — например, наладить водоснабжение и систему канализации в многоквартирных домах», - продолжил депутат.

Отдельно прозвучала проблема с «Почтой России»: зона обслуживания сократилась, и теперь Булынино вместе с соседними деревнями относится к отделению в центре города. Это создаёт массу неудобств — от долгого пути за письмами и посылками до сложностей с получением пенсий и других выплат, отметил Андрей Козлов.

 
«На встречах присутствовало много неравнодушных людей. Все предложения жителей зафиксировали — они обязательно войдут в Народную программу "Единой России". Понимаю, что решить всё сразу невозможно, но важно, чтобы люди знали: их слышат. Буду держать эти вопросы на контроле», - заключил Андрей Козлов.
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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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