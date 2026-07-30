Жители великолукских деревень Булынино и Плаксино поделились своими проблемами с депутатами

С жителями деревень Булынино и Плаксино Великолукского муниципального округа встретился депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» парламентарий рассказал, что мероприятие провел совместно с депутатами Собрания Великолукского округа Дмитрием Демченковым, Ольгой Федосеенко и Александром Григоровичем, председателем Совета ветеранов Булынинской округи Татьяной Военковой, а также главой Лычевской волости Любовью Осиповой.

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Местная власть всегда на контакте с жителями — и это особенно ценно! Мы обсудили волнующие вопросы, поступило много важных замечаний и предложений. Спасибо всем, кто пришёл», - пишет Андрей Козлов.

В Плаксино люди сразу обозначили самые острые проблемы. Одна из них — нехватка кадров в поликлинике №3 филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Как отметил Андрей Козлов, для многих это вопрос жизненной необходимости: добираться до других медучреждений непросто, а помощь нужна здесь и сейчас.

Ещё жители обратились с просьбой установить крытые остановочные павильоны — в Сенчитах и на конечной остановке «Посёлок Звёздный». Помимо этого, тема газификации звучала как одна из самых долгожданных. Жители ждут природный газ.

«После мы пообщались с жителями в Булынино. Здесь тоже целый список насущных проблем. Жители соседних деревень — Лукьянцево, Тифоново, Липец, Торчилово — ждут газификации. Ещё в Булынино планируют создать ТОС. Люди знают, что такая инициатива поможет решить локальные вопросы — например, наладить водоснабжение и систему канализации в многоквартирных домах», - продолжил депутат.

Отдельно прозвучала проблема с «Почтой России»: зона обслуживания сократилась, и теперь Булынино вместе с соседними деревнями относится к отделению в центре города. Это создаёт массу неудобств — от долгого пути за письмами и посылками до сложностей с получением пенсий и других выплат, отметил Андрей Козлов.