Александр Шолохов: Я с удовольствием вижу, что Псковщина меняется в лучшую сторону

Псковская область за 20 лет изменилась в лучшую сторону, начиная от сохранения культурного наследия, заканчивая потоком туристов. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Парламентарий прибыл в регион с рабочим визитом и отметил, что бывал здесь неоднократно, однако столь подробно знакомился с областью лишь 20 лет назад.

«Для меня было очень важно увидеть, как изменились Псков и Псковщина за это время. Настолько подробно, проехав по всем святым и историческим местам, я был здесь больше 20 лет назад. Лет семь назад мы приезжали на выездное заседание комитета по культуре, были в "Михайловском“, проводили совещание в Пскове. Но это была деловая поездка, таким кавалерийским наскоком. А с тех пор, как я путешествовал вдумчиво, останавливаясь и прикасаясь к историческим местам в прямом и переносном смысле, прошло больше 20 лет. И я с удовольствием вижу, что Псковщина меняется в лучшую сторону», – рассказал Александр Шолохов.

Гость студии подчеркнул, что регион, обладающий богатым историческим наследием, несет и дополнительные обязанности и сложности. Содержать такое количество памятников в должном состоянии, не допуская не только разрушения, но даже ухудшения их состояния, крайне сложно.

«Я понимаю всю сложность и проблемы псковских коллег. На том самом выездном совещании комитета Госдумы по культуре мы именно об этом и говорили. После него был предпринят ряд мер, прежде всего по линии исполнительной власти и финансирования отдельных проектов. Мне очень приятно видеть, что Псковщина не только не уронила планку, но и существенно ее подняла», – добавил депутат.

Особое впечатление на Александра Шолохова произвел Изборск. Он признался, что 20 лет назад это место представляло собой «грустное зрелище», а теперь стало живым туристическим центром. «Изборск сейчас – это наполненный содержательными выставками центр, который притягивает, как мы узнали, более 640 тысяч человек в год. Это уровень любого крупного федерального музея», – резюмировал парламентарий.