Александр Шолохов: Я с удовольствием вижу, что Псковщина меняется в лучшую сторону

Псковская область за 20 лет изменилась в лучшую сторону, начиная от сохранения культурного наследия, заканчивая потоком туристов. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Парламентарий прибыл в регион с рабочим визитом и отметил, что бывал здесь неоднократно, однако столь подробно знакомился с областью лишь 20 лет назад.
Гость студии подчеркнул, что регион, обладающий богатым историческим наследием, несет и дополнительные обязанности и сложности. Содержать такое количество памятников в должном состоянии, не допуская не только разрушения, но даже ухудшения их состояния, крайне сложно.
Особое впечатление на Александра Шолохова произвел Изборск. Он признался, что 20 лет назад это место представляло собой «грустное зрелище», а теперь стало живым туристическим центром. «Изборск сейчас – это наполненный содержательными выставками центр, который притягивает, как мы узнали, более 640 тысяч человек в год. Это уровень любого крупного федерального музея», – резюмировал парламентарий.