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Минздрав Псковской области напомнил правила безопасности для «тихой охоты»

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В Псковской области продолжается сезон «тихой охоты», на которую часто отправляются всей семьёй. Ежегодно в России более тысячи человек поступают в больницы с отравлением грибами. Врачи и спасатели просят родителей быть предельно внимательными. Основные правила безопасности напомнили в Министерстве здравоохранения Псковской области. 

В Минздраве отметили, что детский и подростковый организмы реагируют на токсины гораздо острее. Даже крошечный кусочек бледной поганки вызывает тяжелейшее отравление.

Специалисты выделяют главные правила:

  • Собирайте только знакомые виды вдали от дорог. Используйте корзину и не пробуйте грибы на вкус;
  • Перебирайте и готовьте урожай в тот же день. Никогда не покупайте домашние консервы с рук;
  • Покупая грибы в магазине, обратите внимание на целостность упаковки, наличие этикетки. 

При первых признаках отравления необходимо сразу звонить по номеру 112. 

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