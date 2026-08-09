Минздрав Псковской области напомнил правила безопасности для «тихой охоты»

В Псковской области продолжается сезон «тихой охоты», на которую часто отправляются всей семьёй. Ежегодно в России более тысячи человек поступают в больницы с отравлением грибами. Врачи и спасатели просят родителей быть предельно внимательными. Основные правила безопасности напомнили в Министерстве здравоохранения Псковской области.

В Минздраве отметили, что детский и подростковый организмы реагируют на токсины гораздо острее. Даже крошечный кусочек бледной поганки вызывает тяжелейшее отравление.

Специалисты выделяют главные правила:

Собирайте только знакомые виды вдали от дорог. Используйте корзину и не пробуйте грибы на вкус;

Перебирайте и готовьте урожай в тот же день. Никогда не покупайте домашние консервы с рук;

Покупая грибы в магазине, обратите внимание на целостность упаковки, наличие этикетки.

При первых признаках отравления необходимо сразу звонить по номеру 112.