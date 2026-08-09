 
Общество

С активистами ТОС обсудили вопросы благоустройства в Плюсском районе

0

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз вместе с Дмитрием Мельцером и главой Плюсского округа Натальей Ивановой побывали в нескольких населенных пунктах, пообщались с жителями, а также обсудили вопросы благоустройства и способы их решения. В этот день в Плюсский округ из соседнего Струго-Красненского прибыла делегация активистов ТОС – поделиться наработками и лучшими практиками, посмотреть и пообщаться. Об этом сообщил Антон Мороз в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз/ канал Мах

«Сразу скажу, что мы попали в атмосферу единения, где люди с полуслова понимают друг друга и обсуждают позитивные перемены: способы благоустройства, механизмы привлечения средств и неравнодушных людей, делятся практическим опытом. И всё это благодушно, с юмором и радушием», - отметил Антон Мороз. 

Вместе с активистами ТОС местные власти совершили небольшой объезд населенных пунктов, где местные жители проводят благоустройство.

 

«В деревне Новоселье нас встретили члены ТОС «Возрождение». Отметили большую роль председателя Сергея Иванова: именно он сплотил односельчан, его энергия и вера в свои силы позволили реализовать не один проект. А также местные жители оказывают помощь нашим защитникам. Наталья Леонидовна вручила труженицам деревни Благодарственное письмо командира одной из войсковых частей за направленные на фронт маскировочные сети для бойцов», - рассказал депутат. 

Также Антон Мороз поделился, что в селе Ляды активисты продемонстрировали новую детскую площадку, которая возведена благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активисты местного ТОС - супруги Погодины, за собственные средства приобрели туи для живой изгороди у игровой зоны.

«С Дмитрием Александровичем с удовольствием приняли участие в высадке зеленой изгороди. Теперь площадка стала еще более уютной. К слову, на площадке установлено видеонаблюдение, поэтому, как сказали местные жители, за посаженные туи можно быть спокойными. Это замечательный пример того, как можно комплексно подходить к благоустройству территории», - подчеркнул он. 

Помимо этого, они побывали на месте захоронения участников Гражданской войны и красных партизан, где установлен памятный знак.

В деревне Заруденье представители ТОС «Объединение» подробно рассказали о своей деятельности, сплоченности жителей, реализованных и новых идеях, с которыми еще предстоит работать.

«Весь наш день и люди, с которыми мы общались, темы, которые мы обсуждали и позитивные перемены, которые увидели – это еще одно весомое доказательство успеха движения ТОС в нашем регионе. Благодаря поддержке губернатора и правительства, Законодательного Собрания и местных властей люди поверили в себя, свои силы и свои проекты. И меняют жизнь малой Родины к лучшему», - заключил Антон Мороз. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026