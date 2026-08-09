С активистами ТОС обсудили вопросы благоустройства в Плюсском районе

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз вместе с Дмитрием Мельцером и главой Плюсского округа Натальей Ивановой побывали в нескольких населенных пунктах, пообщались с жителями, а также обсудили вопросы благоустройства и способы их решения. В этот день в Плюсский округ из соседнего Струго-Красненского прибыла делегация активистов ТОС – поделиться наработками и лучшими практиками, посмотреть и пообщаться. Об этом сообщил Антон Мороз в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Антон Мороз/ канал Мах

«Сразу скажу, что мы попали в атмосферу единения, где люди с полуслова понимают друг друга и обсуждают позитивные перемены: способы благоустройства, механизмы привлечения средств и неравнодушных людей, делятся практическим опытом. И всё это благодушно, с юмором и радушием», - отметил Антон Мороз.

Вместе с активистами ТОС местные власти совершили небольшой объезд населенных пунктов, где местные жители проводят благоустройство.

«В деревне Новоселье нас встретили члены ТОС «Возрождение». Отметили большую роль председателя Сергея Иванова: именно он сплотил односельчан, его энергия и вера в свои силы позволили реализовать не один проект. А также местные жители оказывают помощь нашим защитникам. Наталья Леонидовна вручила труженицам деревни Благодарственное письмо командира одной из войсковых частей за направленные на фронт маскировочные сети для бойцов», - рассказал депутат.

Также Антон Мороз поделился, что в селе Ляды активисты продемонстрировали новую детскую площадку, которая возведена благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». Активисты местного ТОС - супруги Погодины, за собственные средства приобрели туи для живой изгороди у игровой зоны.

«С Дмитрием Александровичем с удовольствием приняли участие в высадке зеленой изгороди. Теперь площадка стала еще более уютной. К слову, на площадке установлено видеонаблюдение, поэтому, как сказали местные жители, за посаженные туи можно быть спокойными. Это замечательный пример того, как можно комплексно подходить к благоустройству территории», - подчеркнул он.

Помимо этого, они побывали на месте захоронения участников Гражданской войны и красных партизан, где установлен памятный знак.

В деревне Заруденье представители ТОС «Объединение» подробно рассказали о своей деятельности, сплоченности жителей, реализованных и новых идеях, с которыми еще предстоит работать.

«Весь наш день и люди, с которыми мы общались, темы, которые мы обсуждали и позитивные перемены, которые увидели – это еще одно весомое доказательство успеха движения ТОС в нашем регионе. Благодаря поддержке губернатора и правительства, Законодательного Собрания и местных властей люди поверили в себя, свои силы и свои проекты. И меняют жизнь малой Родины к лучшему», - заключил Антон Мороз.