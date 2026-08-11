Псковичка Олеся Назарой вошла в обновленное «Созвездие флагманов образования» 

Подведены итоги конкурса в сообщество «Созвездие флагманов образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев, а также специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. Среди них – директор центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой из Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

В этом сезоне в сообществе «Созвездие флагманов образования» появилось два направления: эксперты и лидеры. Разделение стало закономерным шагом развития сообщества в ответ на запрос как самих участников, так и федеральной и региональных систем образования, заинтересованных в разных форматах взаимодействия. Эксперты будут делиться профессиональным опытом и участвовать в оценке проектов и инициатив, а лидеры – развивать региональные сообщества, объединять педагогов и специалистов сферы образования, а также помогать в реализации проекта «Флагманы образования».

Конкурс в сообщество «Созвездие флагманов образования» включал несколько этапов отбора. Участники выполняли конкурсные задания, проходили оценку надпрофессиональных компетенций и собеседование.

«В 2026 году в сообщество «Созвездие флагманов образования» поступило более 4 тысяч заявок. Отбор прошли 100 человек. Те, кто готов менять систему и брать ответственность за результат. Кто видит не только свой класс или школу, а всю страну. 100 лучших из лучших специалистов станут точкой опоры для новых подходов, практик и стандартов. Им предстоит распространять успешные модели, участвовать в государственных инициативах, объединять коллег и передавать опыт дальше. Потому что образование – это всегда про сообщество. И мы будем рядом, чтобы поддерживать их на этом пути», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Псковской области победителем конкурса в сообщество «Созвездие флагманов образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в направлении «Лидеры» стала директор автономной некоммерческой организации «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"» Олеся Назарой.

Олеся – кандидат социологических наук, больше 15 лет она работает с разной молодежью: талантливой, сложной, семейной. В 2010 году участвовала в открытии первого молодежного центра в Пскове, затем 10 лет была его руководителем, организовывая более 100 событий ежегодно. Параллельно преподавала в Псковском государственном университете и областном институте повышения квалификации, в течение двух лет на площадке правительства Псковской области занималась с молодежью проектной деятельностью. Одно из ключевых событий в ее практике – организация международной программы, объединившей участников из 16 стран. Для Олеси участие в «Созвездии флагманов образования» – это возможность соединить академический подход с реальной практикой, вспомнить лучшие наработки и учиться у самых талантливых педагогов страны на равных.

«Конкурс в сообщество «Созвездие флагманов образования» – это возможность обратиться к своим академическим знаниям, не отрываясь от практики, вспомнить все свои лучшие наработки и, в то же время, обучаться у самых талантливых педагогов России по принципу равный – равному», – поделилась Олеся Назарой.

Сообщество «Созвездие флагманов образования» объединяет победителей, финалистов и активных участников проекта «Флагманы образования», которые реализуют собственные образовательные инициативы, делятся профессиональным опытом, становятся наставниками и развивают профессиональное сообщество в своих регионах.

Представители сообщества ведут творческие мастерские для студентов, педагогов, управленцев и специалистов сферы образования, посвященные вопросам управления образовательными организациями, воспитательной работе, взаимодействию с родителями, наставничеству, проектной деятельности, использованию искусственного интеллекта и цифровых технологий, профессиональному развитию педагогов, профилактике эмоционального выгорания, командной работе и другим актуальным для профессионального сообщества темам.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).