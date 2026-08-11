Кабинеты физики, музыки и ИЗО в школах Псковской области оснастили новым оборудованием

84 общеобразовательных организации Псковской области оснастили новым оборудованием в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость приобретенного оборудования составляет свыше 11 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В кабинетах «Музыки» появились комплекты демонстрационных учебных таблиц по предмету, а в классах «Изобразительного искусства» – наборы муляжей фруктов, овощей, съедобных и ядовитых грибов.

Кабинет «Физики» оснастили демонстрационными наборами по динамике вращательного движения, механическим и волновым явлениям, магнитному полю кольцевых токов и механическим колебаниям. Кроме того, в школах появились регулируемые блоки питания, гигрометры, компасы, модели небесной сферы, разборные электромагниты, астрономические демонстрационные модели (Солнце-Земля-Луна), комплекты проводов, наборы демонстрационной посуды с принадлежностями, звуковые генераторы и многое другое.

Напомним, что в 2025 году по нацпроекту «Молодежь и дети» оснащены учебные классы для проведения дисциплин «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».