Учитель псковской школы №5 победил во всероссийском конкурсе методических разработок

Учитель школы №5 имени Героя РФ Марка Евтюхина города Пскова Андрей Ярославлев стал победителем всероссийского педагогического конкурса методических разработок «ОРКСЭ: методика преподавания и организация современного урока», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: школа №5 имени Героя РФ М. Н. Евтюхина

Конкурсная работа педагога «Красота, рожденная в сердце» была высоко оценена экспертной комиссией за качественное выполнение, полноту содержания и соответствие тематике.