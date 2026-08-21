Депутат Госдумы обсудил с жителями Себежа доступность медицины 

Жители Себежа преодолевают 100 км до ближайшего города для получения медицинской помощи из-за нехватки врачей. ЛДПР продолжит добиваться на федеральном уровне развития первичного звена здравоохранения, заявил депутат Государственной Думы Сергей Леонов по итогам встречи с себежанами. Об этом сообщили в канале «ЛДПР Псковская область» в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал «ЛДПР Псковская область» в Max

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов совместно с координатором регионального отделения ЛДПР Антоном Минаковым, депутатом Псковской городской Думы Сергеем Литвиненко и координатором Себежского местного отделения ЛДПР Юрием Мягковым провел встречу с жителями города.

В ходе общения себежане подняли наиболее острые проблемы района. Жители обсудили рост цен на услуги ЖКХ, вопросы с газификацией и водоснабжением.

Главной темой стала сфера здравоохранения. Из-за нехватки врачей в местных поликлиниках пациенты преодолевают 100 км до ближайшего города. Отсутствие автобусов и дорогие поездки на такси создают для пенсионеров серьезные трудности при получении медицинской помощи.

«ЛДПР регулярно поднимает вопросы развития первичного звена здравоохранения. Мы и дальше продолжим добиваться на федеральном уровне того, чтобы бесплатная медицина была доступной и качественной для жителей во всех уголках России, а не только в крупных городах!» — подчеркнул Сергей Леонов.