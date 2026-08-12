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300 курсантов прошли обучение на летних сменах центра «Воин» в великолукском лагере «Чайка»

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В Псковской области завершились две летние военно-патриотические смены центра «Воин» «Время юных героев». За время проведения программы обучение прошли 300 курсантов. Смены проходили в детском оздоровительном лагере «Чайка» в деревне Борки Великолукского муниципального округа. Первая смена состоялась с 13 по 26 июля, вторая — с 30 июля по 12 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале центра.

Фото: филиал центра «Воин» в Псковской области

В течение двух недель каждая группа участников проходила образовательную, военно-прикладную и спортивную программу под руководством инструкторов филиала центра «Воин» в Псковской области. Курсанты освоили основы огневой, тактической и инженерной подготовки, тактической медицины, управления беспилотными летательными аппаратами и топографии. Особое внимание уделялось физической подготовке, командной работе и развитию лидерских качеств.

В рамках смен для участников также проводились спортивные соревнования, военно-прикладные игры, интеллектуальные и творческие мероприятия, патриотические акции, встречи с интересными людьми и занятия, направленные на укрепление командного духа.

 
«За время двух смен 300 ребят получили возможность не просто провести летние каникулы с пользой, а приобрести реальные практические навыки, попробовать себя в разных направлениях военно-спортивной подготовки и научиться работать в команде. Для нас важно, что каждый курсант смог проявить себя, преодолеть новые вызовы и получить опыт, который обязательно пригодится ему в будущем. Уверен, что полученные знания, новые друзья и яркие впечатления останутся с ребятами надолго», — отметил директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Проект «Время юных героев» направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции, развитие физической подготовки и практических навыков. Как отмечают в центре «Воин», сочетание образовательных занятий, военно-прикладных дисциплин, спорта и культурно-досуговых мероприятий позволяет сделать летний отдых подростков содержательным, насыщенным и полезным.

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