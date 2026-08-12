В Стругах Красных по нацпроекту «Семья» модернизировали женскую консультацию

В рамках рабочего выезда в Струго-Красненский округ губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил женскую консультацию филиала «Струго-Красненский» Псковской межрайонной больницы. Учреждение обновили при поддержке президентского нацпроекта «Семья», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона осмотрел новое оборудование, чтобы ознакомиться с возможностями оказания медицинской помощи женскому населению по профилю акушерство и гинекология. Также он с официальными лицами осмотрел кабинеты врача акушера-гинеколога, зоны ожидания, диагностические кабинеты.

Главврач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина рассказала, что женская консультация оказывает помощь по акушерству и гинекологии, она полностью укомплектована необходимым оборудованием.

Для комфорта и безопасности кабинеты для приема беременных и пациенток гинекологического профиля разместили в отдельных помещениях на 1-м этаже. Это позволяет разделить потоки пациентов, снизить эпидемиологические риски, отметили в правительстве.

И.о заведующей женской консультации Елена Зайцева рассказала губернатору, что ежедневно на прием специалистов сюда приходят порядка 30 женщин. «Мы сразу проводим осмотр с углубленным обследованием. Это очень удобно. Никуда ходить не надо. Раньше такого не было», — заметила она.

Для более оперативного и комплексного обследования все вспомогательные службы объединили в одном пространстве: кабинет акушера-гинеколога, смотровая, УЗД, КТГ и кабинет функциональной диагностики.

Здесь создали даже кабинет психологической разгрузки. Елена Уткина пояснила, что сейчас ведется подготовка специалиста, и скоро в учреждении с женщинами будет работать клинической психолог.

Вместе с губернатором учреждение здравоохранения посетил председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат окружного Собрания, общественный помощник председателя ЗакСобрания Псковской области Дмитрий Мельцер, вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз, руководитель муниципального округа и другие официальные лица.

Напомним, в прошлом году в рамках национального проекта «Семья» в Псковской области создали пять женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности и поселках городского типа. Одна из них — в Стругах Красных. На создание новых женских консультаций выделили более 184 млн рублей из федерального бюджета. В рамках программы по созданию женских консультаций получили около 160 единиц оборудования.