Кардиолог объяснил рост заболеваемости сердечной недостаточностью

Заболеваемость сердечной недостаточностью увеличивается во всем мире, это связано, в том числе, со старением населения, сообщил врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин.

«Проблема лечения сердечной недостаточности, несмотря на активное изыскания в этом направлении, остается, и заболеваемость этим тяжелым состоянием увеличивается во всем мире. Это связано, в общем, и со старением в целом населения, и с широтой заболеваемости», - сказал Доронин в ходе сессии форума «Ростки».

Он добавил, что ряду пациентов необходимы радикальные методы кардиохирургического лечения, а именно - трансплантация сердца.

«Потолок трансплантации, который в мире выполняется, примерно пять тысяч трансплантаций в год, в общем, он в течение последних десятилетий фактически не меняется. Это связано, как правило, с дефицитом донорских сердец», - заключил Доронин.

Международный форум «Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16-19 августа, пишет РИА Новости. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.