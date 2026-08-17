Кардиолог объяснил рост заболеваемости сердечной недостаточностью

Заболеваемость сердечной недостаточностью увеличивается во всем мире, это связано, в том числе, со старением населения, сообщил врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин.
Он добавил, что ряду пациентов необходимы радикальные методы кардиохирургического лечения, а именно - трансплантация сердца.
Международный форум «Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16-19 августа, пишет РИА Новости. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.