 
Общество

Кардиолог объяснил рост заболеваемости сердечной недостаточностью

0

Заболеваемость сердечной недостаточностью увеличивается во всем мире, это связано, в том числе, со старением населения, сообщил врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава России, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин.

«Проблема лечения сердечной недостаточности, несмотря на активное изыскания в этом направлении, остается, и заболеваемость этим тяжелым состоянием увеличивается во всем мире. Это связано, в общем, и со старением в целом населения, и с широтой заболеваемости», - сказал Доронин в ходе сессии форума «Ростки».

Он добавил, что ряду пациентов необходимы радикальные методы кардиохирургического лечения, а именно - трансплантация сердца.

«Потолок трансплантации, который в мире выполняется, примерно пять тысяч трансплантаций в год, в общем, он в течение последних десятилетий фактически не меняется. Это связано, как правило, с дефицитом донорских сердец», - заключил Доронин.

Международный форум «Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 16-19 августа, пишет РИА Новости. Он проводится в столице Татарстана с 2023 года и представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026