Жители деревень Псковского округа могут пройти диспансеризацию в комплексе «Флюмамм»

Жители сельской местности Псковского муниципального округа смогут пройти диспансеризацию в передвижном медицинском комплексе «Флюмамм». Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Ранее Наталья Федорова прошла диспансеризацию и наряду с жителями муниципалитета проверила здоровье. «Нужно пройти минимальный перечень анализов и осмотров, чтобы получить заключение о состоянии организма», – подчеркнула Наталья Федорова.

Глава Псковского округа напомнила, что записаться на диспансеризацию можно онлайн через «Госуслуги» или обратиться в фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории по месту проживания, а также в поликлинику Псковской межрайонной больницы.

Диспансеризация и профосмотры проводятся бесплатно, возможна организация выезда на предприятия.

Для удобства жителей сельской местности Псковская МБ организует выезд передвижного медицинского комплекса «Флюмамм» (флюорография и маммография) в населенные пункты Псковского округа:

18 августа – деревня Тямша (Амбулатория): с 10 до 13 часов;

20 августа – деревня Похвальщина (ФАП): с 10 до 13 часов;

21 августа – деревня Стремутка (ФАП): с 10 до 14 часов;

24 августа – деревня Родина (Амбулатория): с 10 до 14 часов;

25 августа – деревня Теребище (ФАП): с 10 до 12 часов; деревня Спасовщина (ФАП): с 13 до 15 часов;

27 августа – деревня Дуброво (ФАП): с 10 до 13 часов; деревня Логозовичи: с 13 до 15 часов;

28 августа – деревня Соловьи (ФАП): с 10 до 13 часов;

31 августа – деревня Голубово: с 10 до 13 часов.