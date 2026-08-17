 
Общество

Жители деревень Псковского округа могут пройти диспансеризацию в комплексе «Флюмамм»

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Жители сельской местности Псковского муниципального округа смогут пройти диспансеризацию в передвижном медицинском комплексе «Флюмамм». Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Ранее Наталья Федорова прошла диспансеризацию и наряду с жителями муниципалитета проверила здоровье. «Нужно пройти минимальный перечень анализов и осмотров, чтобы получить заключение о состоянии организма», – подчеркнула Наталья Федорова.

Глава Псковского округа напомнила, что записаться на диспансеризацию можно онлайн через «Госуслуги» или обратиться в фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории по месту проживания, а также в поликлинику Псковской межрайонной больницы.

Диспансеризация и профосмотры проводятся бесплатно, возможна организация выезда на предприятия.

 

Для удобства жителей сельской местности Псковская МБ организует выезд передвижного медицинского комплекса «Флюмамм» (флюорография и маммография) в населенные пункты Псковского округа:

  • 18 августа – деревня Тямша (Амбулатория): с 10 до 13 часов;
  • 20 августа – деревня Похвальщина (ФАП): с 10 до 13 часов;
  • 21 августа – деревня Стремутка (ФАП): с 10 до 14 часов;
  • 24 августа – деревня Родина (Амбулатория): с 10 до 14 часов;
  • 25 августа – деревня Теребище (ФАП): с 10 до 12 часов; деревня Спасовщина (ФАП): с 13 до 15 часов;
  • 27 августа – деревня Дуброво (ФАП): с 10 до 13 часов; деревня Логозовичи: с 13 до 15 часов;
  • 28 августа – деревня Соловьи (ФАП): с 10 до 13 часов;
  • 31 августа – деревня Голубово: с 10 до 13 часов.
«Уважаемые земляки! Воспользуйтесь предложением и вовремя позаботьтесь о своем здоровье!» – призвала Наталья Федорова.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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