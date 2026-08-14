Медицинское обследование в филиале «Дновский» Порховской МБ прошли 32 ребенка

32 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет из детского сада «Теремок» прошли медицинское обследование в филиале «Дновский» Порховской межрайонной больницы, сообщили представители учреждения в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Порховская межрайонная больница / Мах

Осмотр был проведен в рамках плановых профилактических мероприятий сотрудниками филиала «Дновский» с целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья и своевременной коррекции возможных нарушений.

В состав врачебной бригады вошли врач-педиатр Светлана Денисова, зубной врач Ирина Пушинина и медицинская сестра Светлана Федорович. По результатам выездного осмотра родителям воспитанников будут даны индивидуальные рекомендации по укреплению здоровья и профилактике заболеваний.