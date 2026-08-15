В «ЛизаАлерте» рассказали, как подготовиться к походу в лес

Перед походом в лес стоит заранее изучить по карте свой маршрут, предупредить близких о месте и сроках похода, а также проверить прогноз погоды, чтобы соответствующе одеться, рассказала инструктор направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Разжигаева.
Инструктор подчеркнула, что важно заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы выбрать соответствующую одежду. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение закрытым вещам, чтобы предотвратить укусы насекомых, и выбирать яркую одежду, которая в случае пропажи поможет быстрее обнаружить человека.
Екатерина Разжигаева отметила, что с собой в лес необходимо взять полностью заряженный телефон, пауэрбанк с проводом к нему и питательный перекус - шоколадный или злаковый батончик, орехи или сухофрукты - то, что долго не портится и дает много энергии.