В «ЛизаАлерте» рассказали, как подготовиться к походу в лес

Перед походом в лес стоит заранее изучить по карте свой маршрут, предупредить близких о месте и сроках похода, а также проверить прогноз погоды, чтобы соответствующе одеться, рассказала инструктор направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Разжигаева.

«Для похода в лес лучше выбирать известный маршрут, заранее изучив его по карте. Обязательно нужно сообщить родственникам или знакомым, куда вы отправляетесь, каким маршрутом планируете идти и когда планируете вернуться. Если вы не вернетесь в назначенное время, вас будут искать в указанном направлении», - сказала Екатерина Разжигаева.

Инструктор подчеркнула, что важно заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы выбрать соответствующую одежду. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение закрытым вещам, чтобы предотвратить укусы насекомых, и выбирать яркую одежду, которая в случае пропажи поможет быстрее обнаружить человека.

«У каждого, кто идет в лес, обязательно должен быть свой личный рюкзак с необходимым минимумом. Даже у ребенка трех лет, и даже если идете в лес всего на час», - сказала она.

Екатерина Разжигаева отметила, что с собой в лес необходимо взять полностью заряженный телефон, пауэрбанк с проводом к нему и питательный перекус - шоколадный или злаковый батончик, орехи или сухофрукты - то, что долго не портится и дает много энергии.