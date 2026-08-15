 
Общество

В «ЛизаАлерте» рассказали, как подготовиться к походу в лес

0

Перед походом в лес стоит заранее изучить по карте свой маршрут, предупредить близких о месте и сроках похода, а также проверить прогноз погоды, чтобы соответствующе одеться, рассказала инструктор направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Разжигаева.

«Для похода в лес лучше выбирать известный маршрут, заранее изучив его по карте. Обязательно нужно сообщить родственникам или знакомым, куда вы отправляетесь, каким маршрутом планируете идти и когда планируете вернуться. Если вы не вернетесь в назначенное время, вас будут искать в указанном направлении», - сказала Екатерина Разжигаева.

Инструктор подчеркнула, что важно заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы выбрать соответствующую одежду. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение закрытым вещам, чтобы предотвратить укусы насекомых, и выбирать яркую одежду, которая в случае пропажи поможет быстрее обнаружить человека.

«У каждого, кто идет в лес, обязательно должен быть свой личный рюкзак с необходимым минимумом. Даже у ребенка трех лет, и даже если идете в лес всего на час», - сказала она.

Екатерина Разжигаева отметила, что с собой в лес необходимо взять полностью заряженный телефон, пауэрбанк с проводом к нему и питательный перекус - шоколадный или злаковый батончик, орехи или сухофрукты - то, что долго не портится и дает много энергии.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026