Россиянам посоветовали покупать черную икру к Новому году осенью

Покупать черную икру к Новому году лучше осенью, когда производители и официальные продавцы начинают предлагать предновогодние акции. Об этом 16 августа рассказала руководитель икорного направления группы компаний «Горкунов» Наталья Горкунова.

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«Если срок годности позволяет, а дома есть возможность хранить икру при температуре, рекомендованной производителем, откладывать покупку до декабря совсем не обязательно. Более того, заранее проще спокойно выбрать нужный объем», — сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Горкунова рекомендовала при выборе объема учитывать количество гостей. После вскрытия икра постепенно теряет свои свойства, поэтому для небольшой компании эксперт советует несколько небольших банок вместо одной большой.

Покупать икру также лучше непосредственно перед возвращением домой, чтобы она как можно меньше времени находилась вне рекомендованной температуры. Кроме того, нужно обращать внимание на репутацию продавца, условия хранения и срок годности продукта.