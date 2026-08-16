Писатель и журналист Феликс Медведев умер на 86-м году жизни

На 86-м году жизни скончался журналист и писатель Феликс Медведев. Об этом сообщил его сын Кирилл Медведев в соцсети Facebook* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещенной в России).

Фото: Telegram

Медведев умер 14 августа. В семье журналиста сообщили ТАСС, что он скончался после продолжительной болезни.

Феликс Медведев родился в Москве в 1941 году. В годы войны жил в эвакуации в Свердловской области. До 8-го класса носил фамилию Партош, затем взял фамилию отчима. Еще школьником дебютировал как журналист, взяв интервью у советского маршала Кирилла Мерецкова. Окончил редакторский факультет Московского полиграфического института.

После работал в газете «Советское Зауралье» в Кургане, куда переехал после того, как о хранении им письма Александра Солженицына стало известно в КГБ. С 1973 года стал редактором в издательстве «Советский писатель». В 1975–1990 годах работал в журнале «Огонек», заведовал отделом поэзии. В 1987–1991 годах Медведев вел популярную телепередачу «Зеленая лампа», позже — «Парижские диалоги» на телеканале «Культура». Также работал заведующим отделом русского зарубежья журнала «Родина».

Наиболее известен Медведев своими интервью. Среди его собеседников были Михаил Горбачев, Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Чингиз Айтматов, Габриэль Гарсиа Маркес, Курт Воннегут, Жаклин Кеннеди, Ив Сен-Лоран, представители дома Романовых, Борисом Березовским. Медведеву принадлежало первое в советской печати интервью с вдовой Николая Бухарина Анной Лариной.

Среди книг и статей Медведева, в том числе сборников интервью: «После России», «Мои Великие старухи», «Мои Великие старики», «О Сталине без истерик», «Смерть под вспышкой», «Кумиры, гангстеры, премьеры» и другие.

Медведев был членом Союза журналистов СССР с 1964 года, являлся членом Союза писателей России. Лауреат премии Союза журналистов СССР (1987), а также премий журналов «Москва», «Огонек» и газеты «Вечерний клуб».

В интервью «Независимой газете» в 2009 году, отвечая на вопрос, почему Медведев стал интервьюером, он сказал: «Думаю, сыграл роль склад моего характера, натуры. Я эмоциональный, неугомонный, экстравертный субъект. Расспрашивать людей, особенно людей необычных, ярких — для меня кайф. Ставший весьма известным мой фотомонтаж под «скромным» титулом «Люди, которых я знаю», переходящий форзацем из книги в книгу, насчитывает несколько тысяч знаковых для меня персон XX века и наших дней. Еще в юности я проинтервьюировал инкассатора банка, материал назывался «Человек с миллионом»; потом был разговор со старцем, знавшим художника Левитана <...> Настоящий интервьюер, простите меня за нескромность, это не только человек широкой информированности, определенной культуры, в хорошем смысле амбициозный, еще он должен быть тонким психологом и, я бы сказал, почти экстрасенсом».

* Принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России