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В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости

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В Псковской области усиливают работу по выявлению нелегальной занятости. Этот вопрос обсудили на заседании Межведомственной комиссии под председательством Первого Заместителя Губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники заседания обсудили правоприменительную практику и меры прокурорского реагирования. Для работника легальное трудоустройство — это официальная зарплата, оплачиваемый отпуск и больничный, пенсионные и социальные гарантии. Для работодателя — стабильная работа без рисков, связанных с нарушением трудового законодательства, добавили в Министерстве труда и занятости Псковской области.

«Работа по выявлению нелегальной занятости должна быть системной и непрерывной», — отметила министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова.

По итогам встречи муниципальным рабочим группам поручено усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в отраслях с сезонным характером работы. Проверка обращений и информации о возможных нарушениях будет проводиться непосредственно в период пиковой активности с привлечением представителей прокуратуры.

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