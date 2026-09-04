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Бывший инспектор Псковской таможни уволен за утрату доверия по решению суда

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Псковский городской суд по иску прокурора обязал Псковскую таможню изменить формулировку увольнения бывшего инспектора — с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований указано, что ведущий инспектор Псковской таможни был уволен со службы по собственному желанию до истечения срока контракта. При этом установлено, что в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ответчик же в период службы в Псковской таможне не уведомлял работодателя о возможности возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, либо о факте склонения к совершению коррупционных нарушений.

Суд удовлетворил иск. Псковскую таможню обязали внести соответствующие изменения в приказ об увольнении, а также в трудовую книжку, которую ответчик обязан предоставить.

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