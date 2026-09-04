 
Общество

Назван средний балл ЕГЭ у абитуриентов ПсковГУ

0

Средний балл ЕГЭ по одному предмету вырос у абитуриентов, поступающих в этом году, по сравнению с прошлым годом, рассказал временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если брать цифры на данный момент и сравнивать с прошлым годом, то средний балл вырос на 1,3 балла и составил уже 66,07. Хоть 0,07 – это переменная величина. В прошлом году он был менее 65 баллов. Для нашего вуза это важный результат», — поделился гость студии.

Также Сергей Николаев отметил, что на направлении «Лечебное дело» в связи с изменением порядка приема и кратным увеличением количества целевых мест средний балл вырос до 87 баллов.

«В этом году даже поступала девочка, у которой суммарно было 306 баллов, но в итоге она выбрала другой вуз», — добавил врио ректора университета.

У направления «Реклама и связи с общественностью» на данный момент средний балл по одному предмету ЕГЭ — 83, что почти на 20 баллов выше среднего по университету. На «Государственное муниципальное управление» — 82 балла. На специалитет по направлению «Экономическая безопасность» средний показатель — 81 балл.

«Лингвистика традиционно пользуется спросом. У нас серьезный задел в целом на филологическом направлении. 80 баллов — тоже довольно-таки большой балл для нашего университета», — заключил Сергей Николаев.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026