Назван средний балл ЕГЭ у абитуриентов ПсковГУ

Средний балл ЕГЭ по одному предмету вырос у абитуриентов, поступающих в этом году, по сравнению с прошлым годом, рассказал временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если брать цифры на данный момент и сравнивать с прошлым годом, то средний балл вырос на 1,3 балла и составил уже 66,07. Хоть 0,07 – это переменная величина. В прошлом году он был менее 65 баллов. Для нашего вуза это важный результат», — поделился гость студии.

Также Сергей Николаев отметил, что на направлении «Лечебное дело» в связи с изменением порядка приема и кратным увеличением количества целевых мест средний балл вырос до 87 баллов.

«В этом году даже поступала девочка, у которой суммарно было 306 баллов, но в итоге она выбрала другой вуз», — добавил врио ректора университета.

У направления «Реклама и связи с общественностью» на данный момент средний балл по одному предмету ЕГЭ — 83, что почти на 20 баллов выше среднего по университету. На «Государственное муниципальное управление» — 82 балла. На специалитет по направлению «Экономическая безопасность» средний показатель — 81 балл.