ПсковГУ уже принял на обучение по разным направлениям более 2 600 человек

Хоть набор еще и не завершился, но некоторые промежуточные итоги уже можно подвести, потому что на 80% он уже прошел, сообщил временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

На данный момент в ПсковГУ набрали 2 665 студентов по разным направлениям подготовки: среднее профессиональное, которое можно получить в колледже при университете, бакалавриат, специалитет и магистратура. Набор на аспирантуру будет проводиться со следующей недели и до конца сентября.

«Сложно оценивать набор как успешный, потому что всегда хочется провести его лучше, набрать более качественных студентов, чтобы результаты ЕГЭ были наравне с ведущими вузами Российской Федерации. Естественно, всегда возникает много нюансов при организации набора, но университет с этим справился, и все контрольные цифры приема мы закрыли вполне нормальными студентами», — поделился Сергей Николаев.

Большинство абитуриентов этого года – жители Псковской области, выпускники местных школ и колледжей. «Это сейчас неотъемлемая часть нашего студенчества», — подчеркнул гость студии.

«Мы проводим большую работу для того, чтобы ориентировать выпускников колледжей продолжать обучение, не обязательно в рамках очного обучения, но и заочных программ. Для того, чтобы выпускники могли бы устроиться на разные должности по различным направлениям, начиная с лечебного дела и заканчивая инженерными направлениями», — заключил Сергей Николаев.