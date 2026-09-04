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Порядка 1600 студентов обучаются на медфаке ПсковГУ — Сергей Николаев

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Порядка 1 600 студентов обучаются на данный момент на медицинском факультете ПсковГУ, рассказал временно исполняющий обязанности ректора вуза Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сергей Николаев отметил, что образование у врачей специфичное, поскольку нужно учиться длительный период времени. Но несмотря на всю сложность данного пути выпускники медфака ПсковГУ уже работают в медицинских учреждениях области.

«Институт медицины и экспериментальной биологии – самый большой институт в структуре ПсковГУ, который объединяет медицинский и естественно-географический факультеты. Более двух тысяч человек обучается в данном институте, из них порядка 1600 человек – учащиеся медицинского факультета», — уточнил гость студии. 

В этом году почти весь набор на лечебное дело в ПсковГУ состоит из целевых мест, из которых три места было выведено на общий конкурс, а остальные — под заказы учреждений здравоохранения Псковской области.

«Псковская область нуждается в работниках, поэтому мы чувствуем нагрузку. Если медицинский факультет не будет работать, не будет выполнять заказы, то нашим гражданам в больницах, может быть, через какое-то время будет крайне сложно», — поделился мнением врио ректора вуза.

В этом году продолжается развитие факультета: проверили лицензирование ординатур и сделали набор в виде 14 человек. «Для ординатуры это довольно-таки большая цифра. Набрали в том числе и платных студентов. Желающих достаточно», — добавил Сергей Николаев.

В следующем году в ПсковГУ планируют провести лицензирование ординатур по хирургии и гинекологии.

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