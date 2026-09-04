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Культуру народа сето и молодёжные инициативы представила псковская делегация на «Ладоге»

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День регионов в рамках молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» состоялся 3 сентября. Псковскую область на этом масштабном событии представила делегация во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой и министром молодёжной политики Дмитрием Яковлевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве молодежной политики. 

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Как рассказали в министерстве, День регионов стал настоящим праздником культурного многообразия Северо-Запада. Гости знакомились с традициями и достижениями каждого субъекта округа.

Псковская область подготовила для участников форума насыщенную программу, объединившую историю, культуру и современные молодёжные инициативы.

Руководитель сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай» в Псковской области Анастасия Чугунова, ремесленники из Центра народного творчества и представители малочисленного народа сето продемонстрировали уникальные традиции Псковщины. Они угостили участников форума местными блюдами, представили одежду с региональной символикой и провели мастер-класс по изготовлению подковы.

 

Особый акцент был сделан на культуре народа сето — уникальной этнической группы, которая веками живёт на территории Печорского района и бережно хранит свои традиции, язык и ремёсла.

Также в рамках Дня регионов состоялась встреча в формате «ГосСтарт.Диалог», где участники пообщались с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. В формате живого, открытого диалога молодые люди задали вопросы о государственной службе, необходимых навыках для построения карьеры, выборе профессии и личном карьерном треке. Вера Емельянова поделилась своим опытом, ответила на все волнующие ребят темы и дала практические советы тем, кто задумывается о работе в органах власти. 

Проект «ГосСтарт.Диалог» реализуется Росмолодёжью и направлен на профориентацию молодёжи через неформальное общение с руководителями регионов.

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