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Риски для здоровья от самолечения антибиотиками назвали псковичам

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Самостоятельное назначение антибиотиков приводит к развитию резистентности у микроорганизмов, тяжелым побочным реакциям и существенным осложнениям в лечении инфекций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области. 

«Ни при каких условиях пациент не должен назначать себе антибиотики самостоятельно», - подчеркнули в министерстве. Также врачи указывают, что человек часто не учитывает лекарственные взаимодействия антибиотика с другими препаратами, которые он принимает.

Специалисты обращают внимание на прямые риски для здоровья: «Вы можете не знать, какие побочные явления могут проявиться именно у вас, а они весьма разнообразны — от сравнительно нетяжёлых (например, сыпи) до угрожающих жизни анафилактических реакций».

Медики разъясняют, что антибиотики должен назначать только врач. В министерстве предупредили: даже если пациенту когда-то помог конкретный препарат, он не должен начинать принимать его при схожих симптомах без назначения врача. Лекарство может не помочь, если инфекцию вызовет другой микроорганизм с иной чувствительностью к антибиотикам.

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