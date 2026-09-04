Дмитрий Мельцер: Планов по закрытию каких-либо отделений Порховской межрайонной больницы нет

«Планов по закрытию каких-либо отделений в Порховской межрайонной больнице нет», - заявил главный врач учреждения Дмитрий Мельцер на встрече с коллективами Порховской коррекционной школы-интерната и клиентской службы местного отделения Соцфонда.

Фотографии: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

Как отметил Дмитрий Мельцер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», такие встречи дают возможность услышать насущные вопросы напрямую и оперативно принимать необходимые решения. Разговор, по его оценке, получился открытым и конструктивным.

В ходе встречи все присутствующие обсудили с главврачом Порховской межрайонной больницы несколько ключевых тем, которые многих волнуют. Одним из главных вопросов стала работа неотложной помощи: ее доступность и оперативность. «Понимаю, что здесь есть над чем работать, и мы держим это направление на контроле», — подчеркнул Дмитрий Мельцер.

Также обсудили проблему, которая остро стоит не только в Порховском муниципалитете, но и во многих других округах Псковской области. Главврач больницы рассказал, что на данный момент ведется активная работа над привлечением кадров и развитием системы наставничества для молодых специалистов. «Знаю, что это требует времени, но мы движемся в этом направлении», — прокомментировал Дмитрий Мельцер.

В повестке встречи также был вопрос о работе отделений стационара: запись и направление к врачам-специалистам. Обсудили, как сделать процесс более понятным и удобным.

Затронули и перспективы развития больницы. В планах – улучшение качества и доступности медицинской помощи.