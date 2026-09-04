 
Общество

Дмитрий Мельцер: Планов по закрытию каких-либо отделений Порховской межрайонной больницы нет

0

«Планов по закрытию каких-либо отделений в Порховской межрайонной больнице нет», - заявил главный врач учреждения Дмитрий Мельцер на встрече с коллективами Порховской коррекционной школы-интерната и клиентской службы местного отделения Соцфонда. 

Фотографии: Дмитрий Мельцер / «ВКонтакте»

Как отметил Дмитрий Мельцер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», такие встречи дают возможность услышать насущные вопросы напрямую и оперативно принимать необходимые решения. Разговор, по его оценке, получился открытым и конструктивным.

В ходе встречи все присутствующие обсудили с главврачом Порховской межрайонной больницы несколько ключевых тем, которые многих волнуют. Одним из главных вопросов стала работа неотложной помощи: ее доступность и оперативность. «Понимаю, что здесь есть над чем работать, и мы держим это направление на контроле», — подчеркнул Дмитрий Мельцер.

Также обсудили проблему, которая остро стоит не только в Порховском муниципалитете, но и во многих других округах Псковской области. Главврач больницы рассказал, что на данный момент ведется активная работа над привлечением кадров и развитием системы наставничества для молодых специалистов. «Знаю, что это требует времени, но мы движемся в этом направлении», — прокомментировал Дмитрий Мельцер.

В повестке встречи также был вопрос о работе отделений стационара: запись и направление к врачам-специалистам. Обсудили, как сделать процесс более понятным и удобным.

Затронули и перспективы развития больницы. В планах – улучшение качества и доступности медицинской помощи.

 
«Самое главное, хочу развеять все слухи — планов по закрытию каких-либо отделений в Порховской межрайонной больнице нет. Спасибо всем участникам встречи за диалог и неравнодушие. Только вместе мы сможем сделать медицинскую помощь лучше и доступнее», — заключил Дмитрий Мельцер.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026