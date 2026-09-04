 
Общество

Псковичи смогут получить резюме телефонных разговоров с помощью ИИ

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МТС сообщает о запуске для жителей Псковской области нового инструмента на базе искусственного интеллекта, который автоматически анализирует записанный телефонный разговор и выделяет его ключевые моменты. Краткие тезисы беседы можно посмотреть прямо в истории звонков. 

МТС первой в России запустила функцию на базе ИИ-моделей и собственных разработок VoiceTech для управления звонками. Технология в режиме реального времени обрабатывает записанный разговор. После разговора рядом с именем контакта и номером телефона в истории вызовов появятся его основные тезисы. Если пользователю понадобится вспомнить детали, он сможет открыть расширенную версию выводов, полную расшифровку или запись диалога.

Новый инструмент может пригодиться как в работе, так и в повседневных делах – например, чтобы быстро восстановить договорённости после продолжительного рабочего разговора, не забыть детали записи к врачу или условия заказа, вспомнить адрес, время встречи или другую информацию, которую обычно приходится записывать во время звонка, отметили в компании. 

«В деловом разговоре за несколько минут можно обсудить десяток деталей – сроки, цифры, задачи, следующие шаги. И далеко не всегда есть возможность одновременно говорить и делать заметки. ИИ в этом случае становится вполне практичным рабочим инструментом: после звонка можно быстро вернуться к его сути, проверить договорённости и ничего не упустить. Особенно это удобно тем, у кого в течение дня много созвонов и каждый требует внимания. В итоге меньше времени уходит на восстановление контекста и больше – непосредственно на работу», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.
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