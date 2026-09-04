Возможности и нюансы соцконтрактов презентовали ветеранам СВО в Печорах

Встреча с сотрудниками кадрового центра «Работа России», представителями молодёжного кадрового центра и специалистом министерства социальной защиты состоялась в Печорском реабилитационном центре для ветеранов боевых действий 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Фотографии Областного центра занятости населения

«Возвращение к мирной жизни — это не только привыкание к новым реалиям, но и новый этап профессионального пути. Кто-то хочет вернуться к знакомому делу, кто-то — освоить другую специальность или попробовать себя в предпринимательстве. Чтобы поддержать каждого ветерана, в кадровых центрах «Работа России» действует система помощи: здесь помогают определиться с направлением, найти подходящую работу, пройти переобучение или зарегистрироваться в качестве самозанятого», - сообщили в центре.

В ходе встречи участники активно задавали вопросы, касающиеся практического применения социального контракта. Один из присутствующих поинтересовался, может ли он использовать средства контракта для ведения деятельности на земельном участке, который принадлежит его родственнице.

Также звучали вопросы о механизме получения выплат — в частности, как именно и когда перечисляются средства. Отдельное внимание уделили обязательствам получателя: участников интересовало, придётся ли возвращать деньги в случае, если бизнес-план не будет реализован или предприниматель передумает заниматься выбранным делом. Все эти вопросы подробно разобрали в ходе встречи.

«Поддержка ветеранов СВО и их семей — важнейшее направление в деятельности «Работы России» - отметила на встрече директор Областного центра занятости населения Наталия Мозговая.

В завершение встречи представители молодёжного кадрового центра провели для гостей необычный интерактив — «гадание на древнюю профессию», которое вызвало живой отклик.