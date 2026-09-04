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Сергей Николаев: Около 15% студентов-очников в ПсковГУ — иностранцы

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На основе предварительного анализа, который уже провели в вузе, можно сделать вывод, что по некоторым программам от 60% до 80% абитуриентов — жители Пскова и Псковской области, однако есть и приезжие, рассказал временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

На данный момент набор на программы на английском языке еще не закрыт. Его планируют завершить глубокой осенью, ближе к зиме.

«Я надеюсь, что к нам еще приедут иностранцы, потому что их количество — один из показателей статуса и качества университета»,— объяснил гость студии.

На сегодняшний день в ПсковГУ получают образование 1133 иностранных студента, и почти все они учатся на очной форме.

По словам врио ректора вуза, около 15% студентов очной формы — иностранцы из Беларуси, Прибалтики, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистан, Египта, Йемена, Индии и других государств.

«Многие знают, что Индия в вопросах медицины и здравоохранения достаточно передовая страна. Там очень много фармакологических компаний. Это говорит о том, что, если бы медицинское образование ПсковГУ не воспринимали как качественное, то индийские студенты не приезжали и не поступали бы к нам», — заключил Сергей Николаев.
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