Сергей Николаев: Около 15% студентов-очников в ПсковГУ — иностранцы

На основе предварительного анализа, который уже провели в вузе, можно сделать вывод, что по некоторым программам от 60% до 80% абитуриентов — жители Пскова и Псковской области, однако есть и приезжие, рассказал временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

На данный момент набор на программы на английском языке еще не закрыт. Его планируют завершить глубокой осенью, ближе к зиме.

«Я надеюсь, что к нам еще приедут иностранцы, потому что их количество — один из показателей статуса и качества университета»,— объяснил гость студии.

На сегодняшний день в ПсковГУ получают образование 1133 иностранных студента, и почти все они учатся на очной форме.

По словам врио ректора вуза, около 15% студентов очной формы — иностранцы из Беларуси, Прибалтики, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистан, Египта, Йемена, Индии и других государств.