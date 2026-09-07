Росгвардия задержала похитителей парфюма и алкоголя в магазинах Великих Лук и Пскова

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли серию краж в Великих Луках и Пскове за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14 часов 6 сентября сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы Великих Лук, получили информацию о срабатывании сигнализации в магазине на улице Ставского. Росгвардейцы выдвинулись на место и задержали гражданина, который похитил из торгового зала мужской парфюм.

Около 21 часа в Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя за кражу водки из магазина. Инцидент произошел на улице Труда.

В настоящий момент правоохранители проводят проверки по данным фактам.