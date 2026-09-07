 
Общество

Росгвардия задержала похитителей парфюма и алкоголя в магазинах Великих Лук и Пскова

0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли серию краж в Великих Луках и Пскове за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Около 14 часов 6 сентября сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы Великих Лук, получили информацию о срабатывании сигнализации в магазине на улице Ставского. Росгвардейцы выдвинулись на место и задержали гражданина, который похитил из торгового зала мужской парфюм. 

Около 21 часа в Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя за кражу водки из магазина. Инцидент произошел на улице Труда. 

В настоящий момент правоохранители проводят проверки по данным фактам.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026