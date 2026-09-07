«Король и Шут» занял первое место среди любимых исполнителей школьников

Группа «Король и Шут», Виктор Цой и группа «Кино», а также Ваня Дмитриенко возглавили рейтинг любимых исполнителей российских школьников. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса «VK музыки» и платформы «Учи.ру».
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Отмечается, что среди песен «Короля и Шута» школьники чаще всего вспоминали «Лесника». В опросе приняли участие 2 050 школьников 1-11 классов.
Топ самых популярных треков среди школьников возглавил «Экспонат» — Mia Boyka. На втором и третьем «67» — Gazan и «Феникс» — Bearwolf, следом «Любимка» Марьяны Локель и «Malo 2.0» Егора Крида.
Самый популярный момент для прослушивания музыки у школьников — отдых: так делают 65% опрошенных. Еще 25% слушают музыку по дороге или в транспорте, 24% — на прогулке, а 21% — во время выполнения домашних заданий. Музыка также сопровождает занятия спортом (19%), помогает настроиться перед сном (15%) и звучит во время встреч с друзьями (15%).
При этом с возрастом музыка становится более постоянным спутником школьника: доля тех, кто «постоянно с музыкой», увеличивается с 27% в начальной школе до 45% в старшей, пишет ТАСС.