Стартовал II этап голосования за «Народного участкового» Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Проект «Народный участковый» – пример открытого взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – граждане.

Чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие во втором этапе конкурса.

Онлайн-голосование населения на втором этапе конкурса проходит с 7 по 16 сентября. По окончанию будет определен победитель регионального этапа.

Призеры третьего, заключительного этапа определятся по результатам испытаний по служебной, огневой и физической подготовке.

Торжественная церемония награждения традиционно пройдет в Министерстве внутренних дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.