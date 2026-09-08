В Дедовичах начались памятные мероприятия ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

85 лет назад началась блокада Ленинграда – один из самых трагических периодов Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, пройдут в Музее партизанской славы в Дедовичах сегодня, 8 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

С 11:00 в музее начались тематические экскурсии «Память сильнее времени». Посетителям расскажут о первых днях и месяцах блокады, покажут фотографии, видеоматериалы и фрагменты воспоминаний очевидцев.

А в 13:00 для школьников запланировано мероприятие «Дневники блокадного Ленинграда» из цикла «Разговоры о важном».

Вход на все мероприятия свободный. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (81136) 9-38-72.