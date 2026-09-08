 
Общество

В Дедовичах начались памятные мероприятия ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

0

85 лет назад началась блокада Ленинграда – один из самых трагических периодов Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда, пройдут в Музее партизанской славы в Дедовичах сегодня, 8 сентября, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

С 11:00 в музее начались тематические экскурсии «Память сильнее времени». Посетителям расскажут о первых днях и месяцах блокады, покажут фотографии, видеоматериалы и фрагменты воспоминаний очевидцев.

А в 13:00 для школьников запланировано мероприятие «Дневники блокадного Ленинграда» из цикла «Разговоры о важном».

Вход на все мероприятия свободный. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (81136) 9-38-72.

 
«Дедовичский край и блокадный Ленинград навсегда связаны историей легендарного партизанского обоза. Мы всегда будем хранить память о подвиге ленинградцев, о мужестве защитников города и страшных потерях Великой Отечественной войны», — заключил Михаил Ведерников.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026