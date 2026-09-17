В Великолукском округе инспекторы ГИБДД помогли принять роды

Чудесная история появления на свет новорожденного произошла в Псковской области при участии местной Госавтоинспекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Мах.

Видео: Ирина Волк / Мах

Экипаж Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» нес службу вблизи деревни Полибино Великолукского муниципального округа, когда к ним обратилась встревоженная автоледи. Она просила помочь оперативно добраться до перинатального центра, так как в салоне автомобиля находилась беременная женщина, у которой начались роды. Водитель переживала, что она сама может не успеть своевременно довезти роженицу до роддома.

Полицейские незамедлительно передали информацию дежурному, пересадили женщину в патрульный автомобиль и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, выдвинулись, чтобы доставить роженицу в медицинское учреждение. Однако родовой процесс наступил по пути.

Инспекторы остановили служебный автомобиль недалеко от автобусной остановки и приступили к принятию родов, разложив пеленки и достав аптечку. Один из них увидел на остановке женщину и спросил, может ли она помочь. Та ответила утвердительно. Общими усилиями они помогли появиться на свет новорожденному.

В результате родился мальчик. Молодую маму с ребенком полицейские передали медикам в городе Великие Луки.