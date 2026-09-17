День менеджера по туризму, Международный день гнома и День «Время вышло» отмечают сегодня

День менеджера по туризму в России, Международный день безопасности пациентов м кантри-музыки, а также День «Время вышло» и Международный день гнома отмечают сегодня, 17 сентября.







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День менеджера по туризму в России отмечают в России накануне Всемирного дня туризма, который ежегодно проходит 27 сентября. Несмотря на стремительный рост популярности самостоятельных туров, организованный отдых по-прежнему очень востребован.

Именно тур-менеджер помогает клиенту подобрать идеальное направление с учетом всех пожеланий, правильно оформить все документы. Он также ведет туриста на всех этапах поездки и в случае возникновения форс-мажора помогает оперативно решить проблемы. Обязательный пропуск в эту профессию — коммуникабельность и стрессоустойчивость. Хороший менеджер по туризму ценится на вес золота и передается из «рук в руки» от одних клиентов другим.

Международный день безопасности пациентов появился по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году. Ее главная цель — защитить пациентов от медицинских ошибок. Сегодня в медицинском сообществе напоминают о важности тщательного контроля пациентов в разных странах при оказании им медицинской помощи. Проблема касается назначения неправильных лекарств, передачи инфекции здоровому человеку, ошибок при диагностике, невнимательности к пациентам и т.д.

В этом году праздник проводится под лозунгом «Безопасная медицинская помощь в течение всей жизни!». В честь даты в в медучреждениях нашей страны стартовала Неделя безопасности пациента. Главный акцент мероприятий делается на профилактике заболеваний и высоком качестве оказания помощи. А еще врачи напоминают пациентам о необходимости максимально полно описывать свои жалобы. Ведь все недуги гораздо легче и эффективней лечить в зародыше, пишет «Газета.ru».

Международный день кантри-музыки — н еофициальный праздник — появился в 1950-х годах. Отцами этого жанра считают популярных исполнителей Джимми Роджерса и Хэнка Уильямса. Основные инструменты, которые используют музыканты — гитара, губная гармоника, банджо. На мировом уровне дата праздника была закреплена в 2003 году. Кстати, одна из главных на сегодняшний день западных поп-звезд Тейлор Свифт начинала как исполнительница в стиле кантри.

Кантри — один из самых популярных музыкальных жанров в мире, зародившийся в США в 1920-х годах. Его авторами стали переселенцы из Европы, прибывшие на просторы Америки в поисках лучшей жизни. В своих балладах исполнители рассказывали о радостях и горестях жизни, победах и поражениях, влюбленности и разбитом сердце.

День «Время вышло». Привыкли откладывать важные дела на потом? Сегодняшний праздник приглашает ускориться в их выполнении. Время — штука стремительная, так что лучше не транжирить его попусту.

Международный день гнома — день рождения празднует одного из самых популярных сказочных персонажей. Это хороший повод перечитать произведения братьев Гримм, Александра Волкова, Анджея Сапковского и других писателей.