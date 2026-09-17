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Магнитная буря 17 сентября: насколько сильный шторм ожидается сегодня

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Метеозависимым стоит готовиться к приближающейся магнитной буре. Согласно данным Лаборатории солнечной активности, несмотря на сохраняющуюся низкую активность на Солнце, космический ветер может привести к геомагнитному шторму. Пик вероятной магнитной бури ученые ожидают сегодня, 17 сентября.

Изображение сгенерировано нейросетью

По актуальным данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вероятность начала магнитной бури 17 сентября оценивается в 56%. Это самый высокий показатель за последние дни. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, а шанс на спокойное состояние магнитосферы крайне мал — всего 9%.

Фотографии: Лаборатория солнечной активности

Ожидается, что значения Kp-индекса достигнут 5, что означает слабую магнитную бурю. Планетарный индекс Ap на этот день оценивается на уровне 22, что подтверждает повышенную геомагнитную активность.

Геомагнитная обстановка в ближайшие дни была и будет нестабильной. Вчера, 16 сентября, вероятность бури была 51%, возмущений — 30%, спокойствия — 19%. Kp-индекс поднимался до 5. 

Сегодня же, 17 сентября, пик активности. Вероятность бури возросла до 56%, возмущений — 35%, спокойствия — 9%. Kp-индекс также поднимется до 5, пишет Ura.ru.

 

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