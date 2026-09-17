Жительница Псковской области стала победителем флешмоба Музея Победы

По итогам всероссийского флешмоба «Цвета российского флага», приуроченного ко Дню Государственного флага России, среди победителей оказалась и 40-летняя Олеся Борунова из Псковской области. Она получила призовое место в номинации «Народное признание», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Фото: пресс-служба Музея Победы

«Мы от всей души благодарим всех участников за проявленную фантазию и творчество. Участники создавали российский триколор из цветов, конфет, игрушек, нот, природных даров и многого другого, своими работами конкурсанты показали, что государственный флаг – это не просто символ на древке, а живая эмоция, которую можно выразить тысячей способов. Творческие работы, наполненные искренними эмоциями, создали невероятную атмосферу единства и гордости за нашу страну», — рассказали в Музее Победы.

За время приёма работ на сайт Музея Победы поступило почти четыре тысячт творческих фотографий из 87 регионов Российской Федерации. От Камчатского края до Калининградской области, от Чукотки до Севастополя – белый, синий и красный стали языком, на котором тысячи людей рассказали свои истории. География флешмоба охватила не только все федеральные округа, но и новые регионы: Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Самыми активными регионами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская, Воронежская, Пензенская, Курская и Саратовская области, а также Донецкая Народная Республика. Участники Международного проекта «Территория Победы» из 80 регионов России также присоединились к акции Музея Победы.

Все победители получат ценные призы от организаторов, а участники — памятные электронные сертификаты.

Онлайн-флешмоб проводят Музей Победы, крупнейший оператор спутникового ТВ в России «Триколор» и телеканал «День Победы». Итоги флешмоба можно посмотреть на сайте Музея Победы.