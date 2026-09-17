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Россияне назвали подходящий возраст для смены профессии

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Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, - от 30 до 39 лет, рассказали в компаниях «Одноклассники» и «Работа.ру».

«Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере 42% респондентов считают период от 30 до 39 лет. Еще 19% назвали возраст от 25 до 29 лет, а 18% полагают, что менять профессиональное направление наиболее реалистично в 40-49 лет», - говорится в исследовании.

Кроме того, начать карьеру заново в возрасте от 50 до 59 лет считают возможным 9% участников исследования. Варианты «до 25 лет» и «60 лет и старше» выбрали 7% и 6% респондентов соответственно.

Среди участников исследования, которым задали вопрос об опыте профессиональных перемен после 40 лет, 46% рассказали, что уже меняли профессию или строили карьеру заново, у 54% опрошенных такого опыта не было.

Также 53% опрошенных россиян точно готовы к смене профессии в случае неудовлетворенности текущей карьерой, еще 26% участников исследования скорее склонны к переменам, не уверены в кардинальных решениях - 14%, а скорее или точно не готовы менять карьеру 7%, пишет РИА Новости

В исследовании отмечается, что после 40 лет респонденты более решительны. Так, к смене профессии в случае неудовлетворенности готовы 58% опрошенных, а 31% отметили, что скорее готовы к серьезным переменам. При этом главным приоритетом при смене профессии после 40 лет россияне называют стабильный доход и финансовую безопасность.

«Ключевым ресурсом для профессиональных перемен россияне считают наличие гарантированной вакансии или предложения от работодателя - такой ответ дали 60% опрошенных. Финансовая подушка на три-шесть месяцев необходима 49%, а доступ к обучению или переквалификации - 46%. Поддержка семьи и близких важна для 32% респондентов, четкий пошаговый план перехода - для 27%», - добавляется в опросе.
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