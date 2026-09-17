Пять стадий горя — миф, заявила психолог

Многие слышали про пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Шаг за шагом — и ты в порядке. Как пояснила психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева, на самом деле это миф, и он может ломать личность человека, потому что у всех якобы получается, а у него почему-то нет.

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Откуда взялись эти пять стадий?

В 1969 году Элизабет Кюблер-Росс написала книгу о смерти и умирании. Она наблюдала за неизлечимыми больными и их близкими. Она описала пять состояний, через которые проходит человек, узнавший о смертельном диагнозе. Это была не научная теория, а наблюдение, попытка объяснить то, что раньше считалось необъяснимым. Позже список перенесли на горевание, на тех, кто теряет близких. И произошло то, что происходит со многими идеями: их упростили до схемы, до линейки, до «пройди пять шагов и живи счастливо».

В начале 2000-х исследователи решили проверить, работает ли схема, и результат оказался неожиданным. Самым частым чувством было не отрицание, а принятие. На втором месте — тоска. А гнев, которому в схеме отведена вторая ступень, оказался слабее депрессивных переживаний. Почти половина участников исследования вообще не переживали сильного горя. Неужели они не любили? Нет, дело в том, что психика прочнее, чем мы думаем, и горе не имеет одного сценария, оно у каждого своё.

«Почему схема с пятью стадиями опасна? Когда человек теряет близкого, он часто слышит: "Ты уже должен смириться, сколько можно, год прошёл". Человек начинает мерить себя по шаблонам. Ему кажется, что он должен быть на стадии принятия, но застрял в депрессии. И возникает мысль, что с ним что-то не так. Призывы "не думай об этом" или "переключись на спорт" могут убедить горюющего, что он переживает утрату неправильно. Это опасно и вредно», — объяснила Анна Гусева.

Современная психология говорит: горе нелинейно. Оно циклично. Оно волнообразно. Сегодня вы чувствуете принятие, а завтра снова проваливаетесь в отрицание, и это нормально. Что можно посоветовать? Принять реальность, прожить боль, приспособиться к жизни без умершего и найти способ сохранить связь с ним, продолжая жить. Обратите внимание на последнее. Сохранить связь. Не разорвать, не отпустить, а сохранить.

«Отпускать не нужно. Это ещё один миф, который рушится в свете исследований. Психологи называют это продолжающейся связью, и это здоровое явление. Мы можем помнить, говорить об ушедшем, держать его в сердце и жить дальше. Исследования показывают, что воспоминания помогают, снижают боль. А попытки утешиться через материальные вещи, наоборот, могут усилить страдания. Память лечит, а цепляние за предметы — нет», — добавила Анна Гусева.

Психолог подчёркивает, что нет правильного способа горевать, нет графика, нет дедлайна. Есть вы, ваша боль и ваша память. Если через месяц вы улыбаетесь, это не значит, что вы забыли. Если через год вы плачете, это не значит, что вы застряли, пишет RuNews24.ru.