Пять стадий горя — миф, заявила психолог

Многие слышали про пять стадий горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Шаг за шагом — и ты в порядке. Как пояснила психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева, на самом деле это миф, и он может ломать личность человека, потому что у всех якобы получается, а у него почему-то нет.
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Откуда взялись эти пять стадий?
В 1969 году Элизабет Кюблер-Росс написала книгу о смерти и умирании. Она наблюдала за неизлечимыми больными и их близкими. Она описала пять состояний, через которые проходит человек, узнавший о смертельном диагнозе. Это была не научная теория, а наблюдение, попытка объяснить то, что раньше считалось необъяснимым. Позже список перенесли на горевание, на тех, кто теряет близких. И произошло то, что происходит со многими идеями: их упростили до схемы, до линейки, до «пройди пять шагов и живи счастливо».
В начале 2000-х исследователи решили проверить, работает ли схема, и результат оказался неожиданным. Самым частым чувством было не отрицание, а принятие. На втором месте — тоска. А гнев, которому в схеме отведена вторая ступень, оказался слабее депрессивных переживаний. Почти половина участников исследования вообще не переживали сильного горя. Неужели они не любили? Нет, дело в том, что психика прочнее, чем мы думаем, и горе не имеет одного сценария, оно у каждого своё.
Современная психология говорит: горе нелинейно. Оно циклично. Оно волнообразно. Сегодня вы чувствуете принятие, а завтра снова проваливаетесь в отрицание, и это нормально. Что можно посоветовать? Принять реальность, прожить боль, приспособиться к жизни без умершего и найти способ сохранить связь с ним, продолжая жить. Обратите внимание на последнее. Сохранить связь. Не разорвать, не отпустить, а сохранить.
Психолог подчёркивает, что нет правильного способа горевать, нет графика, нет дедлайна. Есть вы, ваша боль и ваша память. Если через месяц вы улыбаетесь, это не значит, что вы забыли. Если через год вы плачете, это не значит, что вы застряли, пишет RuNews24.ru.