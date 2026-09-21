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Великолучанин покоряет «Битву шефов» гребешком со спаржей на телеканале «Пятница!»

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Великолучанин Сергей Сахманов пришел на кастинг кулинарной телевизионной передачи «Битва шефов» с морским гребешком со спаржей, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

На телеканале продолжается шестой сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова, где шефы отбирают как среди поваров-профессионалов, так и среди любителей команды, чтобы найти лучших кулинаров.

Одним из кандидатов в команду именитого шефа оказался 27-летний Сергей Сахманов из Великих Лук. Если он пройдет кастинг, то попадет в команду шефа и примет участие в проекте.

Именитые шефы в ходе проекта передают конкурсантам свое мастерство, а также в конкурентной борьбе выясняют, чья команда сильнее. В каждом раунде по итогам приготовления и оценки блюд шефы исключают из своих команд «слабое звено». Победит тот шеф, чей ученик в финале «Битвы шефов» выиграет поединок.

Сможет ли Сергей Сахманов пройти кастинг и принять участие в шоу, смогут узнать все желающие сегодня, 21 сентября, в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

Ранее сообщалось, что победитель второго сезона кулинарного проекта «Молодые ножи. Новая кровь», шеф-кондитер Владислав Павлов из Себежа также примет участие в проекте «Битва шефов».

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