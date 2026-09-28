Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре Пскова в субботу

Региональная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Пскове в субботу, 3 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, традиционное мероприятие объединит аграриев-производителей, фермеров и местных жителей, которые любят и ценят натуральные продукты питания, выращенные в родном регионе. Торговые ряды ярмарки расположатся на площадке улицы Карла Маркса от дома №3 до пересечения с улицей Ленина, включая прилегающие территории.

Местные аграрии традиционно представят свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, домашние сыры, выпечку, а также саженцы и товары народных промыслов.

Регистрация на участие в ярмарке продолжается. Организатором выступает региональное министерство сельского хозяйства.

Отметим, в большинстве муниципалитетов Псковской области сельскохозяйственные ярмарки уже прошли. 3 октября мероприятие пройдет в Невеле и Острове. В Опочке торговые ряды будут работать 4 октября. Завершат ярмарочный сезон Новосокольнический, Печорский и Себежский районы 10 октября.