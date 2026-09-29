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Псковские работодатели предложат работу соискателям на Осенней ярмарке 30 сентября

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Псковский кадровый центр организует Осеннюю ярмарку трудоустройства 30 сентября по адресу: город Псков, улица Коммунальная, 71а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Областном центре занятости населения.

Более 30 организаций Псковской области примут участие в мероприятии. В их число войдут АО «Псковский хлебокомбинат», МП г. Пскова «Горводоканал», МП г. Пскова «Псковские тепловые сети», ООО «Титан-Полимер», ООО «ГК «МЕГА ХОЛОД», ПАО «Автоэлектроарматура имени Павла Мельникова», ВТБ банк, Псковская таможня, пункт отбора на военную службу по контракту и другие компании. Часть работодателей уже подтвердила участие и прислала заявки, организаторы ожидают ответа от ещё нескольких организаций, рассказали в ОЦЗН.

Соискатели пообщаются напрямую с HR-специалистами и представителями компаний, изучат актуальные вакансии и условия работы, пройдут первичное собеседование и получат предложения о работе. Работодатели представят свои вакансии, найдут специалистов, закроют кадровые потребности и встретятся с кандидатами.

«Карьерные консультанты Кадрового центра работают на ярмарке с каждым обратившимся индивидуально. Они помогут определить сильные стороны и подобрать подходящие направления, скорректировать резюме под конкретные вакансии, подготовиться к собеседованию с работодателем, разобраться в мерах государственной поддержки и возможностях переобучения, а также наметить дальнейшие шаги, если работа не найдена в день ярмарки. Ярмарка вакансий — это не только возможность найти работу, но и шанс получить поддержку на каждом этапе: от первого разговора с консультантом до выхода на новое место», - отметили в ОЦЗН.

Кадровый центр проводит ярмарку в рамках национального проекта «Кадры». Мероприятие реализуют для популяризации рабочих профессий и помощи гражданам в трудоустройстве.

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