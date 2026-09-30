Жителя Печор оштрафовали на 300 тысяч рублей за контрабанду элитного виски

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Печор, совершившего контрабанду алкоголя в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что Груздев осуществлял международные перевозки на грузовом транспорте и был осведомлен о требованиях установленных законодательством РФ к перемещению через таможенную границу ЕАЭС товаров. С целью извлечения материальной выгоды, мужчина в мае 2025 года, находясь на территории Эстонской Республики, приобрел пять бутылок элитного виски и скрыл их в кабине транспорта. В ходе прохождения таможенного контроля, он не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар. При прохождении досмотра алкоголь обнаружили и изъяли. Согласно заключению эксперта, стоимость незаконно перемещенной алкогольной продукции составила более 300 тысяч рублей.

Суд признал Груздева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, учитывая срок его содержания под стражей, назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Алкоголь передан для уничтожения в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Приговор суда в законную силу не вступил.