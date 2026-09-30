 
Общество

Жителя Печор оштрафовали на 300 тысяч рублей за контрабанду элитного виски

0

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Печор, совершившего контрабанду алкоголя в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что Груздев осуществлял международные перевозки на грузовом транспорте и был осведомлен о требованиях установленных законодательством РФ к перемещению через таможенную границу ЕАЭС товаров. С целью извлечения материальной выгоды, мужчина в мае 2025 года, находясь на территории Эстонской Республики, приобрел пять бутылок элитного виски и скрыл их в кабине транспорта. В ходе прохождения таможенного контроля, он не подал пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар. При прохождении досмотра алкоголь обнаружили и изъяли. Согласно заключению эксперта, стоимость незаконно перемещенной алкогольной продукции составила более 300 тысяч рублей.

Суд признал Груздева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ, учитывая срок его содержания под стражей, назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Алкоголь передан для уничтожения в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026