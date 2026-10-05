Михаил Ведерников: Каждый учитель - это наставник, которого помнят всю жизнь

Каждый учитель для учеников является наставником, которого могут запомнить на всю жизнь. Такое мнение высказал в своем поздравлении ко Дню учителя губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

«Работа педагога – одна из немногих, где результат виден через годы: в том, какими людьми вырастают дети, какое дело выбирают, как относятся к другим. Поэтому и спустя десятилетия мы помним своих любимых учителей по имени и отчеству. В Псковской области больше 12 тысяч человек учат и воспитывают детей. И каждый из них для кого-то – тот самый наставник, которого помнят всю жизнь. А наша задача – помогать: строить и ремонтировать школы, привлекать молодых специалистов и тех, кто готов ехать преподавать в сёла», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что для решения этих задач есть эффективные инструменты – региональная программа поддержки педагогов и президентский нацпроект «Молодёжь и дети».