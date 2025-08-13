Псковcкая обл.
Общество

Всё лучшее им: как нацпроект «Молодёжь и дети» меняет жизнь псковичей

14.08.2025 10:50|Псков

С начала 2025 года в Псковской области реализуются новые национальные проекты, часть из которых стала логичным продолжением предыдущей пятилетки. Так, на смену нацпроекту «Образование» пришёл «Молодёжь и дети», направленный на создание благоприятной среды для развития талантов и самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого ведётся строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, внедряются новые методики преподавания, обеспечиваются комфортные условия для обучения. Отдельное внимание уделяется поддержке молодых специалистов и профессиональной ориентации выпускников.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие инициативы реализуются в Псковской области в этом году, и какие возможности это открывает для современного поколения.

 

Передовые школы

В состав национального проекта «Молодёжь и дети» вошли девять федеральных: «Россия – страна возможностей»; «Мы вместе»; «Россия в мире»; «Педагоги и наставники»; «Создание сети современных кампусов»; «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет», «Все лучшее детям» и «Ведущие школы». В рамках последнего, к примеру, формируется сеть передовых школ — их будет не менее 12. Создание учреждений, которые будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, запланировано в каждом федеральном округе. Детей планируют учить по индивидуальным образовательным программам: ученики сами смогут выбирать интересующие их предметы и углубленно их изучать, чтобы впоследствии успешно применять полученные знания на практике.

В тройку российских регионов, где построят первые флагманские школы, вошла Псковская область. Учебное заведение, в котором будут внедряться самые современные технологии и прогрессивные методики, появится в деревне Борисовичи Псковского района. Новая школа рассчитана на 800 мест, также построят кампус на 300 человек. Обучающиеся с 7 по 11 класс будут проходить ежегодную оценку знаний, а учителя — проверку квалификации. Работы уже стартовали, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2027 год.

В ближайшем учебном году распахнёт свои двери обновлённая школа № 13 на улице Пригородной в Пскове, где в рамках программы «Все лучшее детям» проводится капитальный ремонт. Учреждение, основанное в 1951 году, прошло через несколько этапов расширения и давно нуждалось в серьёзном обновлении и благоустройстве. Последний раз ремонт в школе был проведен в 1989 году.

Общий объём финансирования в рамках нацпроекта составляет 114 млн рублей, ещё 8 млн рублей выделены на приобретение оборудования. В ходе капремонта в помещениях школы проведут отделочные работы, фасад обретёт новый облик. Будет заменена кровля, обновлены окна и системы отопления, водоснабжения и вентиляции, выполнены электромонтажные работы, ремонт классов, рекреаций, пищеблока и спортзала. Большая часть важных работ уже выполнена, их должны закончить к 1 сентября.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» обновляются образовательные учреждения во многих городах региона. Так, в Великих Луках вскоре преобразится школа №7. В учреждении, которому в прошлом году исполнилось 50 лет, будут отремонтированы классы, спортзал, актовый зал, столовая, частично — кровля. Будут заменены коммуникации, установлены новые окна, приобретено новое учебное оборудование. К разработке дизайн-проекта капитального ремонта привлекли учеников, представителей родительского комитета, педагогов. После завершения работ школа №7 будет соответствовать всем современным требованиям, которые предъявляют к ней участники образовательного процесса.

Фото: школа №7 / ВКонтакте

Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» великолукские школы получили специализированное оборудование (швейные машинки, тренажеры по оказанию первой помощи, инструменты для труда и технологии). В спортивных школах №1 и №3 обновили оборудование и спортивный инвентарь.

Билет в будущее

Ещё одна важная для региона составляющая нацпроекта - «Профессионалитет». Среди ключевых задач этого проекта – создание образовательно-производственных центров и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Это предполагает интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики, нуждающихся в квалифицированных специалистах среднего звена и рабочих по востребованным профессиям.

Предусмотрены самые разнообразные мероприятия не только для студентов, но и для школьников. В частности, в Псковской области ведется комплексная профориентация учащихся в рамках проекта «Билет в будущее». В этом году его партнерами выступают девять образовательных учреждений среднего профессионального образования, расположенные в Пскове, Великих Луках и Опочке. Они предоставляют свои площадки для проведения экскурсий и мастер-классов для школьников 6-11-х классов, благодаря чему ребята могут узнать о разнообразных профессиях. Учащиеся знакомятся с медицинской и педагогической сферами, пробуют себя в ландшафтном дизайне, парикмахерском деле, в технических специальностях, IT-сфере и многом другом.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Партнерами проекта также выступают ведущие региональные предприятия, в ходе промышленных экскурсий на которые ведется знакомство с технологическим процессом на производствах разных типов.

С целью повышения значимости и престижа рабочих профессий, содействия профессиональному росту молодых специалистов и кадровому обеспечению различных отраслей экономики в регионе проводятся соревнования всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». В этом году региональный этап прошёл на 32 площадках, расположенных в колледжах и учреждениях дополнительного образования Псковской области. Состязания объединили свыше 150 студентов и порядка 50 школьников, в том числе учащихся из Витебской области Республики Беларусь. Ребята продемонстрировали свои умения в 26 основных и 8 юниорских компетенциях, отражающих востребованные в регионе направления профессиональной деятельности.

В финале Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Псковскую область представил учащийся Центра цифрового образования «IT-куб» Максим Мансуров. Школьник стал победителем регионального этапа и вошел в тройку рейтинга субъектов РФ в компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» (юниоры) по итогам межрегионального отборочного этапа. На федеральном уровне он успешно продемонстрировал свои навыки в проектировании, программировании и командной работе.

В финале чемпионата высоких технологий примет участие студент Псковского агротехнического колледжа Аркадий Феськов, который занял шестое место в межрегиональном этапе в компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства». Соревнования пройдут в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября.

Фото: Псковский агротехнический колледж / ВКонтакте

Конкурс «Профессионалы» - отличная возможность показать себя не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, победитель областного этапа чемпионата «Профессионалы» 2024 года, призер VI Республиканского регионального этапа конкурса профессионального мастерства в Витебске Даниил Никитин получил предложение о трудоустройстве от Государственной корпорации «Росатом».

Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» проводится национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Его цель - профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. За десятилетие движение в регионе добилось значительных успехов: от двух компетенций и 13 участников в 2016 году до 39 компетенций и 212 конкурсантов в 2025-м.

На этот раз соревнования длились четыре дня, в течение которых участники из 21 образовательного учреждения региона продемонстрировали свои навыки в самых разных профессиях. Среди них были традиционные для региона — «Столярное дело», «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Гончарное дело» и другие. Новыми дисциплинами стали «Массажист», «Блинопек», «Жестовое искусство» и «Ковроткачество крючком». Школьники также соревновались в компетенции «Фотограф». В рамках чемпионата была организована насыщенная деловая программа, профориентационные мероприятия, в том числе фестиваль знакомства с профессией.

Страна возможностей

Заявить о себе, получить должность мечты или грант на реализацию своего проекта молодые люди могут в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей». Его инициативы помогают добиваться самых разных целей, поставленных в сознательном возрасте.

К примеру, всероссийский проект «Профразвитие» позволяет участникам пройти полноценный карьерный путь: от первых шагов в определении профессиональных интересов до получения возможности трудоустройства.

Жители Псковской области активно участвуют в проекте с 2023 года: за два сезона к нему присоединились 228 молодых людей, пять из них вошли в число финалистов и победителей. В третьем сезоне в проекте также принимали участие совершеннолетние студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты региона. Одной из важных возможностей для молодежи в 2025 году стало прохождение стажировок в крупнейших российских организациях и компаниях, получение опыта работы в сфере госуправления и посещение партнерских карьерных курсов.

Кроме того, в рамках проекта «Россия — страна возможностей» проводятся различные конкурсы. Один из них называется «Моя страна – моя Россия», он способствует сохранению культурно-нравственных ценностей и направлен на укрепление патриотизма среди молодежи. Свои инициативы на конкурс в этом году отправили более почти 700 жителей региона.

Представители Псковской области активно участвуют во всероссийском проекте «ТопБЛОГ», направленном на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России. За четыре сезона к проекту присоединились 334 жителя региона, девять из них вошли в число финалистов и победителей.

На участие в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ от Псковской области подано 258 заявок. Имена победителей огласят в декабре на Международном форуме гражданского участия, на этот раз участники соревнуются в таких номинациях, как «Волонтер года», «Герои нашего времени», «Наставник года», «Поколение добра», «Страна возможностей», «Код милосердия» и других.

Пользуется популярностью среди псковской молодежи конкурс «Большая перемена» — флагманское мероприятие Движения Первых, которое в этом году стало частью национального проекта «Молодёжь и дети».

Финал шестого сезона для школьников 5–7-х классов состоялся в международном детском центре «Артек» 31 июля. Из 700 финалистов в этой возрастной категории были отмечены 300 человек, в том числе учащиеся из Псковской области. В число призёров вошли Анастасия Коткина (Псков, школа № 47), Алиса Прохорова (Великие Луки, лицей №10), Николай Щемелёв (Великие Луки, лицей №11). Победителем стал учащийся великолукского лицея № 11 Богдан Васильев, его ждёт «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно.

Фото: «Большая перемена» | Псковская область / ВКонтакте

А благодаря программе «Росмолодежь.Гранты», тоже реализуемой по нацпроекту, жители региона в возрасте от 14 до 35 лет могут заручиться поддержкой на реализацию своих идей. Также гранты выделяются на реализацию коллективных проектов, созданных вузами и некоммерческими организациями, включая молодежные и детские общественные объединения.

Напомним, в этом году Псковская область победила в конкурсе Росмолодёжи «Регион для молодых» и получит 106 млн рублей на создание Молодёжного центра в Великих Луках. Проект реализуют на базе бывшего кинотеатра «Родина», что не только откроет новые возможности для молодёжи города, но и позволит сохранить историческое здание, наполнив его современным содержанием. Там появятся пространства для творчества и профессионального роста, площадки для форумов и фестивалей, зоны коворкинга и общественных инициатив.

Выше перечислены далеко не все «двери», которые открываются благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Положительная динамика Псковской области уже на старте его исполнения отмечена на федеральном уровне, и это только начало пути. Реализация нацпроекта продлится до 2030 года, впереди ещё много планов, которые предстоит воплотить в жизнь. В списке приоритетных направлений строительство новых школ, создание сети кампусов мирового уровня в вузах и передовых инженерных школ, внедрение новых подходов к организации летнего детского отдыха и многое другое. Псковская Лента Новостей продолжит рассказывать о самых важных изменениях, которые касаются каждого.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
