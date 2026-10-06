12 иностранцев выдворят из Псковской области за нарушение миграционного законодательства

На территории Псковской области продолжается проведение федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В ходе проведении операции, выявлено 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в отношении которых приняты решения о выдворении, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Сотрудники подразделений по вопросам миграции УМВД России по Псковской области во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проверяют частный сектор, крупные строительные объекты, места массового пребывания иностранных граждан, а также автодороги, которые могут быть использованы для передвижения иностранцев. В целях силовой поддержки в проведении мероприятий задействованы сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Псковской области.

Основная цель операции - выявление нарушений порядка пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а также правил привлечения и использования иностранной рабочей силы.

За первые дни проведения операции на территории Псковской области выявлено 64 нарушения административного законодательства в сфере миграции.

В их числе - 12 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны, в отношении которых приняты решения о выдворении, а также десяти иностранцев, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Псковской области.

Полицейские возбудили три уголовных дела по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан на территории региона, еще по семи фактам проводятся доследственные проверки.