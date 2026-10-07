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Осенние каникулы в этом учебном году станут самыми длинными за десять лет

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Осенние каникулы у российских школьников в 2026/27 учебном году будут самыми длинными за десять лет и составят 12 дней вместе с двумя выходными и праздничным днем.

В этом году школьные каникулы при обучении по четвертям продлятся 12 дней с учетом субботы, воскресенья и выходного в честь Дня народного единства 4 ноября.

В прошлом учебном году школьники отдыхали 11 дней - с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября), пишет РИА Новости.

В предыдущие восемь лет ученики отдыхали осенью 9-10 дней.

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