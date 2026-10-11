Терапевт рассказал, как поддержать иммунитет осенью

Поддержать иммунитет с приходом холодов помогут сбалансированное питание, физическая активность и соблюдение режима сна, рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Богомолова.

«Чтобы поддерживать эффективную работу иммунитета, важно соблюдать несколько ключевых принципов. Во-первых, следует разнообразно и сбалансировано питаться, поскольку это играет важную роль в регуляции нормального иммунологического ответа - состояния, при котором иммунная система эффективно распознает и нейтрализует чужеродные вещества, в том числе болезнетворные микроорганизмы», - сказала Богомолова.

Для этого она посоветовала метод гарвардской тарелки: тарелка диаметром 22-23 сантиметра мысленно делится на 4 части - половина овощей и фруктов, четверть животных или растительных белков и еще четверть - сложные углеводы.

Кроме того, для поддержания нормальной работы иммунитета важно проходить вакцинацию. Это поможет снизить вероятность тяжелого течения многих заболеваний или предотвратить развитие некоторых из них, отметила Богомолова.

Также терапевт рекомендовала освоить методы борьбы со стрессом, поскольку длительный стресс подавляет защитные силы организма и способность противостоять инфекциям, пишет РИА Новости.

«Для снятия напряжения полезно каждый день выделять около 10-15 минут на практики релаксации, например, такие как медитация или дыхательная гимнастика. Если не получается справиться со стрессом самостоятельно, рекомендовано обратиться за помощью к психологу или психотерапевту», - отмечает Богомолова.

Кроме того, врач напомнила о важности режима сна и регулярных тренировок. Спать нужно ежедневно не менее 7-8 часов: недостаток сна снижает активность клеток-киллеров, которые защищают организм от вирусов и развития злокачественных новообразований.

Физической активности - например, плаванию, бегу или ходьбе - стоит уделять около часа 3-4 раза в неделю. Кроме того, нужно делать две силовые тренировки в неделю.