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Презентация грантовых проектов впервые прошла в рамках слёт-фестиваля в Печорах

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Участники Слёт-фестиваля молодёжных патриотических объединений Союзного государства учились грамотно представлять свои инициативы экспертам, а в последний день программы участвовали в конкурсе Росмолодёжь.Гранты. Как сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета, грантовый конкурс в рамках слёт-фестиваля проводился впервые.

Фотографии: пресс-служба Псковского государственного университета

Всего участники представили 14 проектов, охватывающих различные тематики: от благоустройства воинских захоронений до работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, от просветительских интенсивов до программ по сохранению памятников архитектуры.

За три минуты участники должны были убедить экспертов в необходимости финансовой поддержки инициативы, рассказать о целях, представить план реализации задумки и обозначить желаемые результаты. Все конкурсанты справились с задачей на «отлично».

Рекомендованными к получению грантовой поддержки стали три проекта: лаборатория звукозаписи «Звучи» от автора Алёны Коротковой из Липецкой области, «По следам Героя. Память о Тимофее Бояринцеве» от автора Глеба Карпова из Курганской области и просветительский интенсив «Код Псковского рубежа» от автора Юрия Однобокова из Псковской области.

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